潘梓生：市場最恐慌時間已出現！短期破低機會不高？

早前沙特阿拉伯在油組未有達成減產協議後拋出「震撼彈」，沙特決定增產及減價，不但令油組過去幾年的減產協議不能維持，更直接宣布OPEC+的合作完全崩潰。油價在各大產油國互相競爭的情況下，令油價一度單日下瀉超過30%。油價突然暴跌，令市場更為擔心疫情下的系統性風險，全球股市繼續急跌，並創下1987年以來最大單日跌幅。

不少指標已指出金融市場出現流動性不足的問題，例如美國國債期貨市場深度跌至2008年以來最低，流動性不足令市場加速下跌，加上眾多交易商提升保證金水平，令市場沽售的氣氛進入惡性循環。上周四雖然美股下跌逾9%，德國股市更下跌超過一成，惟當時多種避險資產已沒有再創新高，包括日圓、美國國債及VVIX指數。同時，美國市場垃圾債券跌幅較投資級別債券跌幅為少，反映市場恐慌程度已達尾聲。

眾多商品期貨跌幅也接近10%，而比特幣、鈀金更曾下挫超過25%，資產市場瘋狂拆倉，同時避險資產未見跟隨，市場恐慌頂點相信已經出現。上周五亞洲市場開市後，不少資產裂口低開後大幅高收，印度股市更曾從低位反彈45%，陰陽燭也出現強裂見底信號「破腳穿頭」，相信短期股市及其他資產再下破低位的機會不高。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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