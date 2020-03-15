【星期一‧炒啲乜】亂世股市勁Chok　入市有乜揀？

新冠肺炎疫情持續威脅全球，加上三大產油國包括沙特阿拉伯、俄羅斯及美國之間的油價大戰，引發市場恐慌，拖累全球大冧市，美股於上周一(9日)上演「血色星期一」，締造歷史性股災時刻。

隨着世界衛生組織(WHO)正式將新冠肺炎列為「全球大流行」(Pandemic)，多國央行包括美國聯儲局、英倫銀行、中國人民銀行及加拿大央行等均先後放水救市，但市場反應不一，股市日日坐過山車般，美股、港股閒閒地波幅有一、二千點，股民心情亦隨之chok上chok落，而本周焦點定必落在聯儲局議息，疫情下，市場普遍憧憬減幅高達0.75厘，甚至1厘。

至於中港股市，內地將公布主要經濟數據，而本港多隻重磅藍籌如騰訊及中國移動將會派發成績表。亂局下，投資者不妨參考以下財經專家的分析及建議，做好入市準備。

1、【陳鳳珠：陰霾籠罩 注視各央行放水救市政策】

2、【葉尚志：南下資金湧入小米 宜趁低吸納 目標價為...】

3、【曜熊理財：環球股市入熊 投資應對策略是...】

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5、【鄭勤龍：阿里中長線投資值得吸納？】

6、【潘梓生：市場最恐慌時期已出現！短期破低機會不高？】

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