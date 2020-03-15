新冠肺炎：Apple關閉大中華地區以外門市兩周

美國蘋果公司(Apple)上周五(13日)發聲明指，大中華地區的新冠肺炎疫情放緩，當日重開區內的零售店。惟其他地區的確診數不斷增加，公司決定關閉大中華地區以外的門市至本月27日，防止病毒傳播。

Apple早前因應疫情，宣布關閉內地的42間零售店，現已重開。公司指出，由於其他地區的確診比率增加，決定關閉大中華地區以外的門市兩周，防止員工及顧客染病，顧客期間可透過蘋果網站購物及獲取產品支援等服務。

Apple亦安排大中華地區以外的辦公室採取彈性上班措施，在許可的情況下讓員工遙距工作，公司將繼續徹底消毒辦公地點。公司指，所有時薪工作的員工會照常出糧。另外，蘋果亦透露公司的抗疫捐款已在全球籌得1,500萬美元(約1.17億港元)。

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