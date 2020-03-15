原業主持貨近廿年 東港城三房戶925萬沽
2020年03月15日 10:52
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中原地產將軍澳都會駅分行副分區營業經理柯勇表示，市場最新錄得東港城8座高層D室成交，實用面積619方呎，建築面積790方呎，三房一套間隔，向西北享開揚市景，剛以925萬港元成交，折合實用呎價14,943元。
據悉，原業主於2000年11月252萬元入市上址，持貨快將20年，現轉手帳面獲利673萬元離場，單位大幅升值逾2.6倍。
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