3組買家爭購　朗怡居兩房戶646.3萬易主

利嘉閣地產元朗區助理分區董事黃永全表示，該行新近促成元朗朗怡居2座低層C室成交，單位實用面積約531方呎，建築面積約670方呎，為兩房間隔，外望泳池景觀。單位原叫價650萬元，近日獲逾3組買家同時出價，最終以646.3萬港元易主，微減3.7萬元，折合實用面積呎價約12,171元，建築面積呎價約9,646元。

據悉，原業主於2010年10月以218萬元購入上述單位。持貨9年，現轉手帳面獲利約428.3萬元，物業升值逾1.9倍。

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