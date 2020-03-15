形薈鬆綁貨減價40萬沽　原業主獲微利離場！

美聯物業高級營業經理冼晉毅表示，該行剛促成筲箕灣形薈2座低層J室成交，單位實用面積約429方呎，兩房間格，原業主叫價990萬元，但近期市況下接受現實，加上買家具誠意，議價後減價40萬，至約950萬元易手，實用呎價約22,619元。買家鍾情屋苑質素，及發展商品牌，故斥資入市自用。

原業主於2016年12月以約907.8萬元購入上址，持貨3年多，SSD鬆綁不久，是次轉售帳面獲利約42.2萬元，物業升值約5%。惟扣除釐印費等交易成本，相信只獲微利離場！

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