股神又貪婪！巴菲特28億元增持紐約梅隆銀行

「股神」巴菲特又趁大跌市掃貨！根據其投資旗艦巴郡提交的信息披露報告，巴菲特於3月3日增持紐約梅隆銀行923.49萬股，按照當日收市價每股38.83美元估算，耗資約3.59億美元(約28億港元)。增持之後，巴郡共持有約8,900萬股紐約梅隆股份，持股比例為10.06%。

此前，「股神」已趁美國航空股大挫，斥資4,530萬美元增持約97.65萬股達美航空股份，平均買入價格為46.4美元，持股增至11.2%，成公司第一大股東。

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