OCEAN MARINI加推51伙　平均呎價近1.6萬元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，上周六(14日)開售沽出首批逾9成單位，銷量創農曆新年後一手盤新高。

為回應市場需求，剛加推全新第4號價單，提供51伙，扣除最高22.1%折扣後，折實售價由746.6至1,321.5萬港元，呎價15,076至17,742元，平均呎價15,988元，仍屬原價加推。預計短期會再加推單位，最快周末進行次輪銷售。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，昨錄得4組大手客都市，分別購入兩伙，亦有港島客購入大單位。整項目1至3期於過去短短兩周售出逾250伙。

同系藍田茜發道項目首期提供413伙，正待批預售樓花同意書，有機會第2季開售。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626