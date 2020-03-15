八間虛擬銀行或上半年開業　即睇最新籌備狀況

繼首間虛擬銀行眾安銀行於去年底試業後，由渣打銀行(香港)牽頭的虛銀Mox Bank亦已開始員工內部測試，並計劃今年內正式開業。分析預計，本地8間虛擬銀行或於今年上半年悉數推出，究竟各間銀行最新籌備情況如何，《東網》帶你一文睇清。

●眾安銀行

眾安銀行於去年12月底已率先試業，被問及何時正式開業，該行發言人指，將繼續評估營運狀況及系統穩定性，收集客戶反饋，並與監管機構保持聯絡，待做好正式開業的預備，會盡快向全港市民提供服務。

眾安銀行試業至今接近3個月，該行發言人表示，至今試業過程順利，服務及系統運作暢順，客戶反饋亦正面。該行於試業期間舉辦開戶排名賽，透過開戶過程遊戲化，邀請特選用戶參與互動體驗，共獲愈兩萬名參加者參加。

團隊規模方面，發言人指，參與銀行建設的團隊約有200人，未來將視乎業務發展需要擴充團隊。該行將透過發展零售銀行服務，致力提升用戶服務體驗，其後則會將服務擴展至中小企。

●Mox Bank

Mox Bank本周已公布其品牌名稱、品牌商標及網站，已開始員工內部測試，並計劃今年內正式開業。該行發言人表示，現時擁有160名員工，並正招募更多科技、市場拓展及數碼專才，開業後將主要進軍個人零售銀行業務，稱該行專注提升心靈佔有率(heart share)，多於市場佔有率。

●匯立銀行

匯立銀行為唯一一間本地金融科技企業創辦的虛擬銀行，該行發言人表示，目前籌備進展良好，並開始於社交媒體Instagram進行品牌推廣及與潛在客戶進行互動，於兩個月內已吸引接近1,500人關注，反映市場對服務有一定期盼。該行目標於今年開業，目前約有100名員工，未來會視乎營運情況再增聘人手。

●平安壹賬通銀行

平安壹賬通銀行發言人指，開業工作正按預期進度籌備當中，有信心今年內投入服務，目前員工有逾百人，大多來自香港銀行及科技領域。

該行發言人續指，開業初期將提供基本銀行服務，而服務對象包括一些在傳統銀行未獲得足夠服務(underserved)的客戶群，包含中小企以及個人客戶等，並會持續因應市場發展需求，不斷優化產品和服務。

●富融銀行

富融銀行目前銀行團隊有100多人，該行發言人表示，正進行內部測試，將會按部就班，透過不同的產品和服務讓用戶逐步體驗金融創新，指其中一個使命為促進普及金融和推動金融科技的發展。

●天星銀行

天星銀行發言人指，關於該行內部測試及開業時程，詳情將於月內公布。

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