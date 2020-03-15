屯門大興花園兩房戶減價至495萬元沽出

屯門大興花園再錄兩房戶低於五百萬元成交。中原陳家富表示，近期樓市交投暢旺，美國減息後，買家更加積極入市，減價盤成交急速，該屋苑2期2座高層A室，實用面積419方呎，向西南，享泳池及河景，叫價520萬元。新近有買家議價至495萬元即拍板承接，實用呎價11,814元。

陳氏指，買家為區內分支家庭，見上址附有企理裝修，考慮不久便決定入市。原業主於2007年12月以105萬元買入單位，持貨逾12年，帳面獲利390萬元，單位期內升值3.7倍。

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