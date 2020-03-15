九龍站凱旋門一房戶跌租42% 每呎僅約45元

近月九龍站凱旋門錄多宗細單位租賃成交。中原胡鴻洲透露，該盤3月連錄4宗1房租務個案，租金介乎1.9萬元至2.2萬元。其中朝日閣中層C室1房戶，實用面積420方呎，望園景。以1.9萬元租出，平均呎租約45元，是次租金較去年4月低達42%。年前同類單位曾以33,000元租出。

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