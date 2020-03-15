「鱷王」神話破滅　Bridgewater今年以來勁蝕20%

「鱷王」達利奧(Ray Dalio)神話快將破滅！外國媒體報道，他旗下沖基金公司Bridgewater Associates的旗艦基金——主打宏觀經濟策略的Pure Alpha II今年虧損了20%，其中前兩個月虧損了8%，3月以來繼續虧損了13%。

雖然美股標指數今年以來也下跌了23%，但考慮Bridgewater及達利奧過往的戰績，這樣的回報難免讓市場失望。

值得注意的是，早前有消息指Bridgewater在去年第四季度斥資15億美元購入看跌期權，押注2020年3月之前股市會大幅下跌，近日更有有傳Bridgewater大肆做淡歐洲公司，金額按照涉逾百億美元。

然而，從目前的數據上看，可以證明以上關於公司做淡勁賺的傳聞並不屬實。

事實上，近月受新冠肺炎疫情影響，全球經濟股市風起雲湧，達利奧對經濟前景觀點也前後搖擺了數次，他不斷在調整他對於2020年美國經濟衰退概率的預期。

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