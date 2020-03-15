新冠肺炎：法拉利兩間廠房停產至本月27日

新冠肺炎在意大利肆虐，當局日前採取「封城」來控制疫情，企業運作亦大受影響。跑車製造商法拉利(Ferrari)宣布，即日起停止位於馬拉內羅(Maranello)及摩德納(Modena)兩間工廠的運作，直至3月27日為止。

法拉利表示，目前供應鏈出了問題，廠房無法確保可以繼續生產，但與生產無關的業務將繼續維持。公司的聲明中指出，暫停兩間廠房運作是為了維護員工權益，公司也會採取一系列嚴格措施來確保工作現場安全。集團CEO卡米萊里(Louis Camilleri)表示，公司將盡快重啟生產。

另一家意大利車廠快意佳士拿(Fiat-Chrysler)上周三(11日)也宣布關閉其主要工廠，進行深度的清潔消毒，臨時期間僅保留最低限度的人員，預期產量將會下滑。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626