金鐘甲級商廈空置率達6.1%　創近6年新高

新冠肺炎引發全球股災，拖累經濟全面下滑，不論商舖或寫字樓市場都大受打擊。過往被視為黃金商業區的港島核心區亦難逃一劫，多區甲級商廈空置率上升。據中原(工商舖)統計，2月份港島區包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環及灣仔等甲級商廈空置率，按月全線上升，升幅由約0.02至0.8個百分點不等。

當中金鐘最為嚴重，空置率一舉升破6%水平，由1月份的5.32%上升至最新約6.12%，創2014年4月後新高。而上環區甲廈雖然空置率對比金鐘較低，2月錄得約4.88%，但單月升幅緊追其後，有約0.76個百分點。

至於中環區空置率，按月上升約0.02個百分點至約3.85%，但預期今年上半年市況會持續淡靜，不排除短期內有機會上升至4%或以上。

中原(工商舖)陳雁樓表示，統計港島核心區包括中上環、金鐘及灣仔共14座指標商廈，當中9幢甲廈空置率皆錄得升幅，其中金鐘力寶中心1及2座全面超逾8%，2月最新空置率約8.20%及8.54%，較1月份的約6.69%及6.18%，分別上升2.36及1.51個百分點。

另一甲廈統一中心空置率升至雙位數，2月空置率錄得約10.45%，按月上升約1.96百分點；而早前錄得新低呎租成交的美國銀行中心空置率為統計指標商廈中最高，2月該廈空置率約18.61%，單月升幅同約1.96個百分點。

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