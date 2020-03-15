人行：將繼續促進貸款利率下行

據內媒，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰周日(15日)指，下一步人行將繼續綜合採取多種措施，促進貸款利率明顯下行，以支持企業復工、復產及經濟發展，又重申將繼續發揮存款基準利率作為整個利率體系「壓艙石」的作用，意味即使在大風大浪中需保留存息以穩全局。

孫氏續指，1月底設立的3,000億元人民幣(下同)抗疫專項再貸款，截至周五(13日)止，已發放1,840億元。9間全國銀行及10個省市的地方銀行則向重點企業發放優惠貸款1,821億元，平均每間企業獲得4,000萬元。

目前優惠貸款的加權平均利率為2.56%，財政貼息一半後，企業實際融資成本約1.28%，低於國務院關於利率不高於1.6%的要求，銀行發放優惠貸款保持在每日100億元以上，發放速度較快。

今年2月，撇除個人住宅按揭的一般貸款利率為5.49%，比貸款市場報價利率(LPR)改革前的下降0.61個百分點，降幅明顯超過1年期LPR的0.26個百分點水平，反映改革效應正在釋放。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626