天晉高層兩房累減兩成　以960萬沽出

香港置業劉浩勤表示，將軍澳天晉一期6座高層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，向東北方向，享開揚景觀，早前2018年9月推出放盤，當時叫價1,250萬元，及後多次下調意向價，直至本月中下調至990萬元，最終以960萬元沽出，成交呎價約17,844元，累積減價約23.2%。原業主於2011年底以463.3萬元購入上址。

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