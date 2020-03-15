天晉高層兩房累減兩成 以960萬沽出
2020年03月15日 17:05
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香港置業劉浩勤表示，將軍澳天晉一期6座高層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，向東北方向，享開揚景觀，早前2018年9月推出放盤，當時叫價1,250萬元，及後多次下調意向價，直至本月中下調至990萬元，最終以960萬元沽出，成交呎價約17,844元，累積減價約23.2%。原業主於2011年底以463.3萬元購入上址。
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