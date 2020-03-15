白居二買家570萬購寶明苑高層　創屋苑未補價新高

世紀21物業魏仕良稱，將軍澳居屋寶明苑寶松閣(A座)高層18室，實用面積594方呎，三房間隔，享向南海景，去年八月份業主於未補地價市場叫價620萬元，累積減價50萬元或8%，獲區外白居二買家以570萬元購入，成交價創屋苑居二市場新高。

他又指出，該屋苑對上一個新高紀錄為B座高層1室，實用面積535方呎，去年4月在未補地價市場以502萬元沽出。

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