重磅消息！聯儲料重啟購買商業票據　直接向企業「科水」

新冠肺炎疫情引致資產價格波動不斷，市場流動性也急速枯萎。外國媒體報道，美國銀行分析師認為，美國聯儲局最快周日晚宣布重啟「商業票據融資機制」(Commercial Paper Funding Facility)，直接向企業「科水」。

該分析師表示，採取這些措施可在未來幾天貨幣市場基金大量離場前緩減市場衝擊，因為貨幣市場基金有迫在眉睫出售商業票據，以籌集現金的需要。聯儲局必須在周日晚上行動，如果等得太耐，貨幣市場基金的資金外流壓力可能會增加。

聯儲局於2008年金融危機時創建了「商業票據融資機制」，透過商業票據融資機制向合資格發行人買入商業票據，變相向企業提供無抵押貸款。

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