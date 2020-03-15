復星醫藥獲在華開發及商業化新冠肺炎疫苗

復星醫藥將負責該產品在中國大陸及港、澳、台地區的臨床試驗、上市申請，以及市場銷售，並承擔相應的成本和費用。BioNTech則負責提供區域內臨床試驗申請所需的技術材料，臨床前研究數據、配合區域內臨床試驗，並供應相關臨床試驗及市場銷售所需的產品。

復星醫藥將根據約定向BioNTech支付最多8,500萬美元的許可費(包括首付款、臨床開發註冊及銷售裏程碑款項)，並在約定的銷售提成期間內按該產品年度毛利的35%，支付銷售提成。同時，對BioNTech進行約5,000萬美元的股權投資。

復星醫藥全球研發中心總裁回愛民博表示，有關技術是將遺傳信息導入體內，人體以自身細胞為工廠(體內工廠)生產相應的蛋白，達到治療或預防疾病的目的，全球研發中心一直追蹤該技術的發展，雙方希望在此領域展開更廣泛的合作。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，復星醫藥總裁兼首席執行官吳以芳指，雙方目標一致，冀為「抗疫」努力，並盡快研發並推出針對病毒的疫苗。

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