北汽斥逾8000萬人幣 購北汽瑞麗約42%股權

交易完成後，北汽國際將成為公司之全資附屬公司，公司並透過北汽國際合共持有北汽瑞麗42.91%股權，北汽瑞麗將成為公司之非全資附屬公司。

北汽瑞麗主要從事設計、研發、生產、銷售汽車及其零部件、貨物進出口、技術進出口、汽車租賃等業務。

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