十大屋苑周末錄8宗成交　按周跌46%

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末大幅下跌46.7%，為過去五周新低，成交量連續3星期錄得雙位數字後首次回落至個位數。零成交屋苑上升至5個，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園及沙田第一城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳新盤銷情理想，各區陸續有新盤推出應市，搶去大量二手購買力。新型肺炎疫情持續蔓延，加上股票市場大幅波動，令買家入市態度更審慎。市場筍盤銳減，業主收窄議幅，買賣雙方持續拉鋸，二手成交步伐減慢。

該行盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島周末錄得1宗成交，屋苑3座中層B室，實用面積729方呎，3房套間隔及多用途房，以1250萬元易手，呎價17,147元。

將軍澳區新盤熱賣，該行柯勇表示，新都城周末亦錄得1宗成交，成交單位為1期1座低層B室，實用面積364方呎，以625萬元易手，呎價17,170元。

天水圍即將有新盤推出市場，二手成交放慢。該行伍耀祖指出，嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，平均實用呎價10,570元。新近成交單位為翠湖居5座低層F室，實用面積449方呎，2房間隔，以455萬元易手，呎價10,133元。

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