受累油價產量下跌 沙特阿美全年少賺20%
2020年03月15日 18:53
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(Getty Images圖片)
沙特國家石油公司沙特阿美2019年稅後淨利潤為3,306.9億里亞爾(約881.1億美元)，按年減少20.6%，差過市場預期，主要原因是原油價格和產量下降。期內營收1.106萬億里亞爾，按年減少7.37。
此前根據Refinitiv調查的15名分析師的估計，分析師預計沙特阿美公司2019年將實現淨利潤3,466億里亞爾(923.5億美元)。
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