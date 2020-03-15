獅子山集團按年少賺18% 建議派息和派股
2020年03月15日 19:09
東網電視更多新聞短片
獅子山集團(01127)公布，截至2019年12月31日止年度收入為16.06億港元，較前一年跌3.5%，股東應佔溢利為1.38億元，較前一年跌18%，相當於每股盈利18.03港仙。該公司建議派末期股息每股普通股4港仙，並建議向股東實物分派澳獅環球集團之股份，基準為股東每持有16股該公司股份可獲分派1股澳獅環球集團股份。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！