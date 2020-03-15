樓價UPDATES：港島各區住宅減價求售

近月整體經濟前景不明朗，樓市也受到衝擊，港島各區住宅屋苑也出現減價求售個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔居屋鴻福苑B座低層09室，實用面積約645方呎，原以590萬元放盤，其後獲外區接洽，議價後減價35萬元，以未補價第二市場約555萬元成交，呎價約8,618元。

●東半山大坑道1號中層B室，實用面積約559方呎，兩房間隔，望部份海景。業主原開價1,180萬元，經議價後減價30萬元或約2.5%，終以1,150萬元沽出，呎價約20,572元。

●北角維港頌5座中層B室，實用面積約1,063方呎，三房套連工人套間隔，望海景。業主原叫租58,800元，經議價後減價3,800元或約6.5%，終以55,000元獲承租，呎租約52元。

●大潭陽明山莊5座低層41室，實用面積約1,042方呎，為兩房套間隔，近日以58,000元獲承租，呎租約56元。

●何文田半山壹號半山徑32號中層戶，實用面積1,252方呎，屬3房1套連工人套設計，成交價約2,448萬元，呎價約19,553元。

●筲箕灣形薈2座低層J室單位，實用面積429方呎，原業主叫價990萬元，減至約950萬元易手，呎價約為22,619元。

●西半山帝豪閣C座低層4室，實用面積1,027方呎，3房套間隔，以2,150萬元易手，呎價20,935元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺2座高層F室，實用面積491方呎，2房間隔，可望開揚海景。業主叫價880萬元，最終以850萬元將單位易手，呎價17,312元。

●大角咀港灣豪庭6座中層A室，實用面積326方呎，2房間隔，望園景。業主叫租14,500元，最終願減3,000元以11,500元將單位租出，呎租35元。

●長沙灣星匯居1座低層A室，實用面積約713方呎，為三房套連儲物房間隔，外望享城市樓景。單位日前最終以1,063萬元獲買家接手，呎價約14,909元。

●浪澄灣8座中層C室，實用面積約546方呎，業主以約2.2萬元放租約3個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以2萬元租出，呎租約36.6元。

●利奧坊．曉岸1座高層F室，實用面積198方呎，屬開放式間隔，位處高層，望市景，單位早前以13,300元放租，最新調整至11,500元，即獲承租，呎租約58元。

●何文田皓畋8座低層E室，實用面積595方呎，採兩房兩廳間隔，座向西北方，望市景，剛以1,088萬元交吉易手，呎價18,286元。

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新界區

●屯門聚康山莊2座中層E室，實用面積428方呎，兩房一廳，日前獲區內上車客以570萬購入，呎價為13,318元。

●馬鞍山新港城E座中層06室，實用面積338方呎，2房2廳間隔，座向東南望山景。單位原叫價630萬元，減價37萬元，減幅5.9%，最終以593萬元沽售，呎價17,544元。

●馬鞍山聽濤雅苑11座低層D室，實用面積484方呎，2房2廳間隔，座向東南望內園景。原開價660萬元，累減33萬元，減幅5%，最終以627萬元沽出，呎價12,955元。

●將軍澳居屋安寧花園6座低層F室，實用面積約583方呎，三房間隔，望公園景。單位放盤約八個月，業主原開價700萬元，經議價後減價52萬元或約7.4%，終以自由市場價648萬元成功沽出，呎價約11,115元元。

●東涌藍天海岸1座低層G室，實用面積約399方呎，為一房間隔，以12,500元租出，呎租約31.3元。

●元朗朗怡居2座低層C室，實用面積約531方呎，為兩房間隔，原叫價650萬元，近日獲逾3組買家同時出價，最終以646.3萬元易主，微減3.7萬元，呎價約12,171元。

●屯門居屋兆軒苑A座中層2室，實用面積385方呎，兩房一廳，日前獲區內客以月租9,000元租入，平均呎租為23.4元。

●屯門大興花園2期2座高層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，向西南，享泳池及河景，叫價520萬元，新近以495萬元沽出，呎價11,814元。

●上水中心5座中層B室成交，實用面積350方呎，2房間隔，以512.8萬元易手，呎價14,651元。

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