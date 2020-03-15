澳獅環球及獅子山集團執董確診新冠肺炎

獅子山集團指，旗下位於北角的總部已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒，現與衞生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉氏接觸的公司員工及商業夥伴得知有關消息。同時，已採取預防措施並作出特別安排，在不影響業務運作的情況下保護各員工，目前劉氏的症狀相對輕微，業務將不會受到重大干擾。

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