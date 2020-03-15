美瑞健康國際發盈警
2020年03月15日 20:24
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美瑞健康國際(02327)發盈警，截至2019年12月31日止年度股東應佔虧損料達到約1,700萬港元至2,800萬港元，相比之下，截至2018年12月31日止年度則錄得股東應佔溢利約8,050萬港元。去年轉盈為虧主要由於商譽減值增加、確認一間聯營公司之投資減值，以及集團之投資物業之公平值收益大幅下降。
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