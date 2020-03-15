新冠肺炎：以色列重啟買債刺激經濟

為應對新冠肺炎對經濟的衝擊，以色列央行自2009年以來首次再買入國債，以紓緩市場波動和增加流動性，但沒有公布具體買債規模。該行並會透過回購操作，向金融機構「泵水」。

以色列央行還為銀行「鬆綁」，銀行可放寬一些消費者金融項目，如按揭償還和小型企業貸款的條款。

該行逾10年前於金融危機爆發後透過買債刺激經濟，旨在推低債息，令企業易於取得融資。以色列上周債息急升，有報道指投資者從基金中贖回資金。

以色列央行的舉措配合當地政府的行動，以色列政府上周公布100億謝克爾(約210億港元)刺激方案，大部分為受到疫症影響的企業提供有擔保貸款。

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