新盤UPDATES：各區豪宅物業備受追捧

本月一手交投氣氛回升，除全新樓盤熱銷外，各區豪宅物業亦備受追捧，同時，個別市區項目做價更屢創新高。

●逸瓏灣8大戶逾2064萬元沽

新界東一手盤交投情況不俗。信和置業（00083）位於大埔白石角的逸瓏灣8，剛售出1座15樓A單位，實用面積1,238方呎，以2,064.4萬元獲承接，呎價16,675元。

●柏蔚山高層四房呎價逾3.9萬元賣出

各區豪宅續錄承接。新世界發展（00017）旗下北角柏蔚山，售出1座31樓C室四房大單位，實用面積1,362方呎，售價5,342.1萬元，呎價39,222元。

●琨崙連沽兩伙 套現逾六千萬元

華懋集團的屯門琨崙，剛連錄兩宗成交，套現逾6,020萬元。其中金琥珀洋房單位53B，連車位售價2,908萬元，而藍彩鑽洋房單位6B，則以3,112.8萬元連車位賣出。

●WEST PARK高層戶呎售22178元創新高

據一手銷售資訊網資料，興勝創建（00896）的長沙灣WEST PARK，星期六（3月14日）連沽3伙，其中22樓A室，售價逾751.82萬元，呎價22,178元創項目新高。

●OCEAN MARINI加推51伙 平均呎價近1.6萬元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，上周六(14日)開售沽出首批逾9成單位，銷量創農曆新年後一手盤新高。

為回應市場需求，剛加推全新第4號價單，提供51伙，扣除最高22.1%折扣後，折實售價由746.6至1,321.5萬港元，呎價15,076至17,742元，平均呎價15,988元，仍屬原價加推。預計短期會再加推單位，最快周末進行次輪銷售。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，昨錄得4組大手客都市，分別購入兩伙，亦有港島客購入大單位。整項目1至3期於過去短短兩周售出逾250伙。

同系藍田茜發道項目首期提供413伙，正待批預售樓花同意書，有機會第2季開售。

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