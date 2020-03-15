疫症肆虐冰封消費　中國零售恐破天荒跌8%

中國周一將公布多項經濟數據，其中社會消費品零售總額最令人關注。新冠肺炎肆虐，幾乎全面冰封內地消費零售市道，瑞銀發表調查報告指出，約68%受訪者均表示今年農曆新年假期間消費支出有所下降，故該行預期今年首兩個月內地零售總額按年或跌8%，恐創廿年有紀錄以來首次負增長，甚至是周一出爐的主要內地經濟數據中表現最「傷」。

儘管中國發改委強調過去兩個月內地只是延遲消費，商務部更指，二月下旬以來內地消費銷售已出現觸底回升，但彭博綜合經濟師預測顯示，今年首兩個月消費增速可能轉跌4%，下滑速度有機會比同期固定資產投資的2%預測跌幅，以及規模以上工業生產的3%預測跌幅更急。

瑞銀二月中進行問卷調查，共收集1,000位內地消費者數據，發現96%受訪者稱今年農曆新年實際假期有所延長，但94%受訪者卻指長假期間外出娛樂活動的支出驟降，同時81%表示減少實體店消費。若與去年新年假期相比，近七成受訪者削減消費支出，其中開支減少30至50%的佔比高達26%，另有17%受訪者更揚言消費開支大減50%以上。

農曆新年長假原是傳統零售消費黃金檔期，但今年內地客消費意欲明顯銳減。該調查指出，主因消費者自身對疫情的擔憂及謹慎，同時不少購物中心、餐廳及戲院被迫停業，部分城市交通中斷大受影響等。不過，值得留意是，超過一半受訪者均對收入及就業存在擔憂，有可能進一步壓抑消費需求，因此網上消費即使可抵銷部分疫情對整體消費的負面影響，但效果有限，並料今年一至二月零售總額將下挫8%。

近日有其他券商估計，考慮到疫情對內地餐飲、汽車、房地產附帶的家具家電、旅遊、電影、文娛等行業衝擊，今年首兩個月累計消費額或減少超過1.2萬億元(人民幣‧下同)，拖累消費增速超過20%。但在食品及生活必需品的剛性消費維持增長下，加上醫療保健類消費加快增長，總消費增速可能減慢15%左右。以去年全年內地社會消費品零售總額按年增8%至約41.16億元計，意味今次零售或按年轉為減速7%。

招銀國際首席經濟學家丁安華亦指出，疫情對內地經濟衝擊以消費尤甚，料今年首季社會消費品零售總額按年急挫14.3%，其中餐飲業收入料暴跌57%。由於過去五年，消費支出貢獻佔首季國內生產總值（GDP）增長平均逾70%，該券商暫測算最終消費支出將拖累名義GDP增速1.4個百分點。

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