金管局澄清沒有對銀行存貸息率施加限制

2020年03月15日 21:20
  • 東網電視
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    本周美國聯儲局議息會議料再減息，市場關注香港有否減息空間，更傳出香港金融管理局限制香港銀行的存款利息採取負利率。
    香港金管局發言人表示，釐定存貸息率是銀行的商業決定，銀行會考慮不同因素，包括其資金結構和成本，以及業務發展策略作出決定。
    發言人強調，金管局沒有對銀行存貸息率施加限制，事實上，銀行對某些外幣大額存款已實施負利率。
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