金管局澄清沒有對銀行存貸息率施加限制

本周美國聯儲局議息會議料再減息，市場關注香港有否減息空間，更傳出香港金融管理局限制香港銀行的存款利息採取負利率。

香港金管局發言人表示，釐定存貸息率是銀行的商業決定，銀行會考慮不同因素，包括其資金結構和成本，以及業務發展策略作出決定。

發言人強調，金管局沒有對銀行存貸息率施加限制，事實上，銀行對某些外幣大額存款已實施負利率。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626