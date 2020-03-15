環球股票基金走資逾三千億　恐慌直逼金融海嘯

新冠肺炎疫情不斷蔓延，觸發環球股市大冧，投資者拋售股票。數據顯示，過去三周環球股票基金合共淨流出逾400億美元(超過3,120億港元)，就連低息環境下受捧的企業債券亦見資金出逃。

追蹤基金資金流的EPFR Global數據顯示，截至上周三止一周，環球股票基金及交易所買賣基金(ETF)錄47億美元資金流走；三周累計「失血」高達474億美元，出逃程度直逼2008年金融海嘯及2018年美國聯儲局加息觸發的跌市。

富瑞金融亦指，環球股票基金3月5日至12日期間，錄得近41億美元淨流出，三周累計走資逾457億美元。期內亞太區股票基金錄得外資淨流出113.24億美元(約883.2億港元)；今年以來已累計淨贖回276.45億美元，完全抵銷去年全年淨流入資金。至於中國股票基金過去一周錄得淨流出13.67億美元，連續四周走資共逾53億美元。

此外，市場亦擔心高息企業債券恐有「爆煲」迹象。富瑞資金流報告顯示，截至上周四止一周，高息企業債券基金錄得115.59億美元淨流出，為破紀錄單周新高，投資級別企業債券基金也淨贖回61.69億美元。值得留意的是，新興市場美元計價企業債券基金期內錄得46.92億美元淨流出。

資金持續湧入國債避險，連同過去一周淨流入的107.74億美元，主權國債基金於過去連續十七周強勢「吸資」398.37億美元。不過，由於投資者慌忙離開企業債券，環球債券基金過去一周累計走資逾259億美元，創紀錄新高。

另外，EPFR Global指出，黃金基金於截至上周三為止的一周「吸資」30億美元，為歷來第二高。

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