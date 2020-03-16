【名家筆陣】醫療保健市場投資潛力巨

隨着生活水平逐漸提高和趨向以更健康的方式生活，不少國家的人均預期壽命有所上升。在已發展國家之中，65歲以上的人口已成為增長速度最快社會群體。在人口不斷老化之際，慢性病患者增加可謂在所難免，醫療保健服務的需求亦會因此增加。

鑑於不少已發展國家的醫療開支預算已捉襟見肘，能夠為醫療保健服務效率帶來突破的新科技有可能因此潛在龐大的投資增長機遇。

在1950年的時候，全球人均壽命僅為47歲。然而，按照聯合國的估算，全球人均壽命將會在2030年前升至83歲。現時全球增長速度最快的年齡組別是65歲以上人群。到2040年之前，此組別佔全球人口的比例從今年的9.3%增至14.1%。

隨着年齡的增長，與健康相關的問題亦會接踵而來，像風濕病、心臟病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾患這些身體狀況更是愈老愈普遍。根據Marshall Protocol Knowledge Base 的研究顯示，到了2020年將有約2,550萬人死於糖尿病。

醫療保健開支一般佔已發展國家國內生產總值的10至12%，而此比例預料將升至25%。隨着人口日漸老化，醫療保健方面的財政預算壓力亦不斷增加。不少國家政府在教育、福利及養老金等的開支龐大，醫療保健方面的撥款形成角力之勢，因而導致提升醫療保健服務效率的改革迫在眉睫。

科技對醫療保健供應的改變可以從糖尿病治療中體現出來。可穿戴式血糖監測儀的面世讓糖尿病患者可以全天候量度血糖水平，從而降低對指尖採血式檢測的需求，患者亦可以更容易地管理自己的病況，減輕住院及手術治療方面的需求負荷。

有效的科技應用愈趨普及，對於減廢、降低錯誤率和提高醫療保健效率都有莫大的幫助。現時智能手機技術已經應用到監測患者健康狀況之上，而且個別應用程式更會在患者完成某些活動或健康目標後(例如每天行走步數達到某個數目)給予獎勵。透過手機或手提電腦視像應用程式，與醫生及治療師預約就診亦變得愈來愈方便。

在醫療保健新科技迅速發展的情況下，走在創新尖端的企業有望為長線投資者帶來具吸引力的投資機遇。據McKinsey的研究顯示，醫藥及生物科技方面的投資總值在2010至2018年間由85億美元躍升至283億美元，增幅達到2.32倍。同期，健康科技及數碼健康的投資總值由108億美元增長至308億美元，相當於1.86倍的升幅。

此外，據美銀美林的研究預測，個別像醫療保健大數據和人工智能的醫療保健企業市場規模，在2018年至2025年間有機會以50%以上的年均復合率增長。

施羅德環球地產證券聯席主管 Tom Walker

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