東方日報B2：全球搏疫　港股撈底好危險

全球央行連環「放水」及多國監管機構限制沽空，刺激環球股市上周五絕地反擊，惟券商普遍認為環球金融市場仍存「暗湧」，未來料續勁波動，對港股後市審慎。有專家直言，疫情於西方國家未受控，在油價低迷及美元資金鏈有斷裂風險等威脅下，現時「撈底好危險」。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，港股估值可以持續向上修復是言之過早，以上周跌穿過去三年內的所有低位，「基本上無圖睇」，短期縱有反彈亦恐力度有限，持貨重的投資者應趁反彈「減磅」，該行3個月及12個月恒指目標已分別降至26,000點及26,500點。

他指，雖然中國工廠復工進度良好，惟下季歐元區和美國經濟勢將收縮，外需已受創，內需亦受影響，今年中國經濟增長恐急跌至僅4.8%。滬深股市近日跑贏全球股市的幅度卻是歷來罕見，可維持多久值得疑問。

他續分析，市場當前最大問題是信心不足，西方國家疫情新增個案何時「見頂」，並持續回落無人知曉。而且原油需求於各國交通急減而大跌之際，油價還需要面對沙特阿拉伯和俄羅斯之間的角力，紐約期油短期內難望升穿每桶37美元，遑論逆轉油價暴瀉觸發的股市壓力，況且市場也會擔心美國能源公司的高息美債違約風險。

此外，聯儲局早前減息救市卻令資金因美元短債回報下跌而紛紛撤出，打擊這個重要的美元資金供應，問題是美股孖展斬倉屬「火燒連環船」，「聯儲局仲要泵幾多水先夠無人知」。而央行「放水」也不代表銀行願意放貸。

招商證券亦指出，這次美股斷崖式「插水」，深層次原因是美股在泡沫中出現基本因素在轉壞，中期而言估值還會下調。該行指，美國是典型的消費型國家，消費佔國內生產總值(GDP)比重高達68%，疫情尚在爆發下會加劇市場調低美股盈利預測，而且以美國長期國債孳息率已經跌至零附近，聯儲局繼續「放水」的空間已不大，華府財政政策也將受制於債務高企。

邵志銘建議，現階段投資者首要任務是減低風險，可減持舊經濟股，換入5G及科網等增長期較長、比較不受疫情影響的板塊；下半年始考慮提高整體股票持倉。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like