【專家點評】鄺紫珊：大市勢續尋底 現金為王

新冠肺炎疫情廣泛傳播，現在正是考驗全球的時候，本來正在復甦的全球經濟也備受挑戰，幸好主要中央銀行於今年仍偏向維持低利率的寬鬆政策。金融市場此輪的冧市，已證明美國股市踏入熊市區域。

現時市況仍是非常不明朗，很大機會繼續向下沉，建議投資者暫時以避險為主，不宜加注，寧願待市況回穩時才考慮布局。

隨着新冠肺炎於全球擴散，及確診人數急速增加，尤其是意大利及南韓疫情在最近兩星期形勢變得很不樂觀，死亡人數急劇上升，加上美國也有擴散迹象，總統特朗普很遲才推出相應抗疫措施，讓市場恐慌情緒瞬間爆升。美股在過去一周連番下瀉，連帶全球股市無一幸免，十年期美債孳息亦下滑，避險氣氛馬上瀰漫全球金融市場。

雖然中國的疫情似乎有受控迹象，確診及死亡人數有減少，對於市場應該是好事；可惜，隨着疫情擴散，很多地區已停止社會及經濟活動，影響全球經濟，並中斷全球供應鏈，其中，美國及歐洲的感染範圍擴大，投資氛圍愈趨悲觀。

目前美股跌浪頗大，具收息及低波動特質的「特別股」，在美股下跌期間相對具抗跌力。現階段大環境仍相對有利固定收益類資產，「特別股」即為其中之一，若投資者持有此類收息股票可繼續持有。

另外，很多地方由於受疫情影響而停課及停工，很多人會轉移透過網上軟件舉行視像學習及群組會議，此段時間有利於相關股份，好像Zoom便是在現時市況下沉仍能站穩及上升的股份。

短期內市場急速下瀉的情況可能持續，隨之而來的可能是強勁的V形反彈，不過，投資者注意要待市場真正回穩，也可能需要待疫情穩定及受控時才出現。投資者不宜在現階段盲目追入，建議宜增加現金比重，並且在未來市況跌得更深時才出手買貨。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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