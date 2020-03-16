【缸湖俠客】鄧建初：佳寧事件常重演 六親不認求散貨

筆者甚少煲劇，早前卻追看了一輯劇集，皆因內容講及上世紀七八十年代香港股市光怪陸離的現象。雖然當年初哥仍年少，尚未踏足股壇，但劇中不少情節竟是似曾相識！

八十年代的佳寧事件，令人印象深刻，原因是親戚間中會帶筆者到雲咸街的遠東交易所，而他追捧的股票正是當時得令的佳寧集團。其時佳寧股價飆升，金魚缸內股民如癡如醉，興奮莫名。後來公司主席被控串謀訛騙及受賄，公司停牌清盤，親戚所持有的股票變成廢紙，一鋪清袋，家人對其怨恨甚深。事隔多年，初哥銘記心中，引以為鑑。

上述所提的劇集以佳寧事件為藍本，主角有兩句金句，對股民來說可真是當頭棒喝。一是開場第一集的「六親不認」，另一句是大結局時有股民痛斥主角害他輸掉身家，主角淡然回應：「我冇用槍指住你買！」雖然不中聽，但股票市場的確如此，所謂「牛唔飲水，又點撳得牛頭低」呢？

近期在風雨飄搖的大市中，莊家亦難以搵食，於是又使出「六親不認」這一招，經紀朋友就中了圈套。話說有一隻新上市的細眉細眼股票，在死黨的朋友圈中聽聞幕後玩家會將股價推高甚多，於是落飛抽，可惜一股也抽不中。暗盤一開，果然推高接近三成。朋友心想，升得不算多嘛，應該不止這個升幅，並立即搶入，結果在回調至接近升兩成時買到。

朋友於是沾沾自喜，以為買得平貨，不禁大聲說給其他同事及客戶聽，叫他們快點買，還說當晚要擺慶功宴，股價會比上市價起碼升五六成以上。入貨後股價在附近徘徊，朋友認定離發達目標不遠。

然而，翌日開市價卻低於其入市位一成，而他仍信心十足，覺得支持力度不俗，繼續加碼，又叫客戶一齊溝貨。誰料一路下跌，沽盤湧現，轉眼間插穿上市價，驚魂甫定，立即致電死黨，死黨安慰說：「震倉啫！公司可能係未儲夠貨。」收線後一會，再狂跌半成，這時死黨來電，傳來消息是出了點意外，所以未能跟足劇本行事，但不用害怕，公司會頂住。結果收市價比上市價插了足足兩成多，朋友損失慘重，欲哭無淚，加上覺得連累同事及客戶輸錢，心中有愧。

次日股價又狂瀉多一成，了無起色，朋友沒精打彩。下午時分，死黨突然來電說上市公司也想不到出了岔子，為了感謝他的支持，可以幫他收回股票，還說公司並非個個都會收回。他當時只想快點把蟹貨脫手，又感激公司記得他並予以關照，於是連回收價幾多也不問，便立即答應。說時遲，那時快，一收線股價竟然往上反彈十多格，朋友心思思之下又再追入，意圖博翻身，幸而倒升收市。遺憾的是之後股價輾轉向下，至今仍未止瀉。

散戶容易迷失方向，一聽到消息，最要命是由認識的人說出來，總會疑幻疑真，禁不住把目光投向消息股，稍見郁動，馬上撲入。內裏乾坤應是不少散戶同時聽到消息，齊齊搶貨造成向上升的假象。不幸被套牢，便採取鴕鳥政策，不聞不問，幻想有朝一日龍穿鳳，一飛沖天。要抵抗假消息的誘惑，惟有自己用心研究，勤做功課！

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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