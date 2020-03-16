港島及新界區街舖租值大冧

去年社會出現亂局，訪港旅客數字大幅滑落，導致零售市場受到重挫，舖位租金出現暴跌慘況。據差餉物業估價署最新公布資料，港島核心購物區銅鑼灣，以至新界上水及元朗的主要街道舖位，其租值都同樣顯著下跌，跌幅高達15%，當中銅鑼灣個別舖位下挫更高近25%。

全球舖租最貴的銅鑼灣，區內多條主要街道的舖位新財政年度(2020至21年度)應課差餉租值跌幅驚人，其中包括最貴租街道羅素街。

該街道38號金朝陽中心地下C舖及D舖，兩個舖位新財年租值同樣為1,032萬港元，按年齊跌約24.6%。該兩舖2015年至2016年的租值曾高達2,604萬元，即5年累積下調約60%

至於羅素街8號1號及2號舖新租值為1,824萬元，按年跌兩成；羅素街8號3號及5號舖則為1,668萬元，同樣按年跌兩成。該兩個舖位租值高峰為2015年至2016年度，當時兩商舖租值分別為3,420萬及2,976萬元，即累積回落約47%及約44%。

此外，曾經創下全港呎租最高紀錄的景隆街，也有不少舖位租值回落。其中景隆街2號地下A1號舖，新租值僅60萬元，按年跌15.3%，較高峰期2014年至2015年的128.4萬元，累跌約53%。而景隆街2號地下B號舖新租值為98.4萬元，按年跌14.6%，較高高位260.4萬元，累積回落約62%。

上水及元朗兩大較受內地旅客歡迎的地區，下年度應課差餉租值也出現舖位應課差餉租值大跌約15%的個案。不過有市場人士指出，上述情況最新數字還未反映今年爆發的新冠肺炎疫情，因此未來租值有機會進一步惡化。

至於向來為內地客即日來回消費的主要地區上水，區內部分舖位都出現租值大跌情況。如新豐街104B號地舖的新租值為230.4萬元，按年跌15%，該舖位於2016年至2017年的租值為234萬元，反映新租值已跌穿四年前水平。

而新豐路74號及76號地下及閣樓，最新租值同樣為49.2萬元，按年齊跌15.5%。該兩個舖位於2017至18年度的租值為48萬元，反映新租值已返回接近3年前的水平。

此外，元朗區也出現舖位租值回落的情況，如區內西菁街10號地下1號舖，最新租值為60萬元，按年大跌15.3%，為區內跌幅較多的個案。該舖位2017年至2018年的租值為61.2萬元，即新租值已跌穿3年前水平。

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