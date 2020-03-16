納米樓被看淡　部分市區單位租值下跌

過去多年納米租金升幅不俗，但隨着去年樓市出現調整，加上市場普遍不睇好該類單位走勢，部分市區單位租值率先向下。

據差餉物業估價署資料，坐落西營盤的AVA 128中層戶，新財政年度(2020至21年度)應課差餉租值為123,960港元，較本年度的129,120元，按年下挫約4%。該單位實用面積約177方呎，本財年曾有高達7.1%的升幅，下年度由升轉跌。

至於九龍城曉薈中層戶，實用面積約182方呎，下年度租值為109,560元，相比本年度的113,040元，亦下跌3.1%。

而本年度租值升幅理想的納米單位，新年度亦只維持不變。如大埔嵐山7座低層戶，實用面積約196方呎，本財年租值83,640元，按年升幅達10.1%，但新財政年度租值再沒有變化。

長沙灣曉悅中層戶，實用面積193方呎，本年度租值升3.9%至118,080元，惟下年度同樣無升跌。

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