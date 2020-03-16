新股專輯：九尊數字互娛超購22倍 生興下限定價
2020年03月16日 07:08
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內地數字娛樂內容提供商九尊數字互娛(01961)公布招股結果，公開發售部分錄得22.06倍超額認購，每股定價1.35港元，集資淨額約1.002億元，認購1手(2,000股)的中籤比率60%，最少申請45手才穩獲1手。
另外，香港土木工程總承建商生興控股(01472)公開發售部分獲1.47倍超額認購，以招股價範圍下限每股0.5元定價，集資淨額約8,190萬元，認購1手(5,000股)的一手中籤率約75.83%，最少申請2手才穩獲1手。
2隻新股同於周二(17日)在主板掛牌
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