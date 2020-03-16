【零息時代】鮑威爾：聯儲局本周不再舉行會議

聯儲局緊急減息1厘後，主席鮑威爾表示，美國經濟仍然強勁，但新冠肺炎疫情在全球的蔓延，使得經濟增長面臨風險，因此需要及時採取行動，來支持經濟的穩定和增長。惟預計負利率在美國不會成為合適的政策。

至於美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本周不會舉行計劃中的會議，今天的會議替代了周二或周三的會議。他指出，聯儲局本月沒有前景預測，下一次可能會在6月。

他指出，國外的疲弱會拖累美國的出口一段時間。疫情可能拖累今年的通脹表現。金融市場一些領域顯示出來受到壓力的迹象。美國銀行業強勁擁有較高資本水平、流動性，可以提供信貸。此外，聯儲局買債可以創造更寬鬆的環境，減息的決定將支撐美國經濟，還能夠提振市場，令市場恢復正常。

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