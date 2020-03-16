【專家點評】陳汝銘：北控水務發展前景佳

集團去年透過配股引入長江三峽集團為第二大股東，與三峽集團攜手開創合作新模式，參與發起成立長江生態環保產業聯盟，組建聯合體成功中標岳陽市中心城區污水系統綜合治理工程公營──私營──合夥(「PPP」)項目。雙方亦開始在長沙、南京及重慶等地成立註冊投資和運營雙平台，預料合作項目會逐漸落地，為公司帶來更大的發展契機。

隨着《環境保護稅法》、《關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等政策出台，預計在十三五期間水務環保處理產業會大增，集團為內地水務環保龍頭，相信能受益不少，建議現價買入，目標價4.1元，跌穿3元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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