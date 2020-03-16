【專家點評】陳汝銘：北控水務發展前景佳
2020年03月16日 07:30
東網電視更多新聞短片
北控水務(00371)是北控集團旗下專注於水資源循環利用和水生態環境保護事業的旗艦企業。公司早前公布截至去年六月底止中期業績，營收按年增長28.2%至128.29億元，因水處理服務及水環境治理建造服務之營業收入增加。純利按年增加17.1%至27.7億元，每股盈利28.68仙，按年升12.1%。公司派中期息10.7仙，較去年同期增加12.6%。
集團去年透過配股引入長江三峽集團為第二大股東，與三峽集團攜手開創合作新模式，參與發起成立長江生態環保產業聯盟，組建聯合體成功中標岳陽市中心城區污水系統綜合治理工程公營──私營──合夥(「PPP」)項目。雙方亦開始在長沙、南京及重慶等地成立註冊投資和運營雙平台，預料合作項目會逐漸落地，為公司帶來更大的發展契機。
隨着《環境保護稅法》、《關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等政策出台，預計在十三五期間水務環保處理產業會大增，集團為內地水務環保龍頭，相信能受益不少，建議現價買入，目標價4.1元，跌穿3元則先行止蝕。
西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！