【股市估市】周樂樂：滬深市喘穩 吼新經濟板塊

環球金融市場近日因疫情惡化引起的恐慌而大幅下跌，A股跟隨劇烈調整。全周累計，滬綜指急挫逾半成。但相對於外圍市場，A股表現已算強勢，主要是跟內地疫情持續好轉，與政府推出政策支持經濟與資本市場有關。

目前市場主要反映疫情擴散引起恐慌，導致風險資產遭拋售，引發流動性危機。疫情在海外擴散，尤其各國政要、娛樂界明星、體育界明星等出現確診個案，加劇市場恐慌，導致資本市場短時間內暴跌。此次引發危機原因不是債務問題而是疫情。

假如是債務問題引起，還可以通過貨幣政策解決市場流動性，但現時是疫情問題，就能解釋美國聯儲局減息等無法遏制市場信心崩潰。故此，各國需要用「聯防聯控」的手段來控制，例如國際合作、封城、停工等，但是這些手段的背後需要犧牲本國經濟或國際貿易帶來的經濟價值。故美國總統特朗普宣布限制歐洲人入境的消息一出，全球市場再度大幅下跌。

故此，遏制住這次資產下跌的行動邏輯，必須讓市場看到各國主動採取措施來控制疫情擴散，犧牲短期經濟價值來控制疫情擴散的決心；接着就是全球相關資產大幅下跌，反映預計內犧牲經濟價值的部分；最後就是全球央行通過減息、量化寬鬆等源源不斷給市場廉價的流動性，穩住市場恐慌情緒。這一系列的邏輯推演分析，目前市場算是到了央行放出有效的流動性的時候。

在強大的疫情恐慌言論與病例增加之下，愈來愈多國家與地區將採取行動，例如美國有超過10個州份宣布進入緊急狀態，意大利封城、伊朗封城等。全球資本市場持續暴跌，已蒸發幾萬億美元市值，大概率先反映大部分經濟價值的損失。

在控制疫情行動與資產價格下跌發生之後，市場也看到聯儲局的萬億美元注入、中國降準等行動。毫無疑問，英國央行、歐洲央行、日本央行等其他央行也會陸續向市場放出流動性，可預計市場企穩將到來。

投資策略來看，既然預計市場見底的時機即將來臨，挑選A股的策略仍將會是與新經濟相關、估值合理板塊的優質股份為主，如5G、醫療、人工智能、大數據等成長類板塊。同時，外資一直喜歡的金融股、消費股經過大幅下跌後有望得到資金配置。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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