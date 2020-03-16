【血色星期一重現】美期跌停　油價挫　金價及日圓急升

美國聯儲局在議息前突然再大幅減息高達1厘救市，惹市場恐慌，美股期貨跌停，油價暴冧逾6%，布油跌至每桶31美元水平，而紐油則跌穿每桶30美元；金價及日圓急升，金價曾升至每安士1,575美元，而日圓匯價漲至105.74兌每美元。

至於俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾瀉逾500點。

聯儲局周日(15日)表示，因新冠肺炎疫情危及經濟，周日起減息1厘，基準利率降至0至0.25厘，並推出7,000億美元(約5.46萬億港元)的大規模量化寬鬆計劃。

聯儲局聲明稱，疫情已損害包括美國在內多個國家的社會和經濟，全球金融環境受到顯著影響，今次減息將有助於支持美國經濟、穩定就業市場、維持通脹目標。

同時，聯儲局並宣布7,000億美元大規模的量化寬鬆計劃，包括幾個月內回購至少5,000億美元國債，增持至少2,000億美元規模的抵押擔保證券。

聯儲局在3月3日才減息0.5厘，今次是不足兩周內在非常設會議上，第二度作出減息決定。2008年金融危機後，美聯儲為挽救經濟，曾一路減息到0至0.25%的超低水平，此後延續了7年的零利率政策。

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