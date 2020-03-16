【股民熱話】三個理由　恒指要見兩萬點！

3月以來，全球金融市場掀起狂風暴雨，金、股、匯、債、商品市場都風聲鶴唳，全球主要股市指數皆盡陷熊市，場面驚心動魄！港股方面，恒指已由26,000點直墮22,000點水平，股友呢期最常見的問題，離不開「到底見底未」？「撈得貨未」？筆者的看法係，要繼續忍手，等見恒指下試20,000點關！點解咁悲？主要有三個理由！

首先，是關於新冠肺炎疫情進展。以目前歐、美地區才着手封城封市隔離處理，相信最快要到4月初才會見到成效。如是者，疫情對全球經濟影響的時間和深度都會比原先預期為長為深，全球股市估值尚有下調壓力，一般而言股市陷熊之後，鮮有能立即就轉正。在環球股市仍然動盪之下，港股沒有不跟大隊的條件！

其次，是關於中國經濟。由於歐、美及亞洲地區均大面積受到疫情的嚴重影響，故預計中國的外部需求會十分之疲弱。即使內地的工廠逐步復工，在訂單大減之下，亦無用武之地。今年上半年內地的出口業將進入極地寒冬，居民收入下降，持續打擊消費及投資信心，整體經濟備受壓力。中資企業佔去港股逾六成市值，中企盈利的下調壓力，仍將大大限制港股的表現，以幅度計，恒指下試兩萬點，即較今年一月高位累積調整逾三成，相信係「基本消費」！

第三，是關於香港經濟。近年香港四大經濟支柱備受貿易戰、本地社會動盪及新冠肺炎疫情的打擊，外部無論是內地抑或海外的需求都下降，本土需求又因防疫而大受打擊，幾可肯定今年上半年香港經濟表現將不堪入目，下半年的失業率更有機會重返沙士年的高位。

更甚是，港府至今未動手為樓市撤辣，就連僅餘能有力穩住經濟基礎的一招都變廢掉，出招時機一過，不但錯失為經濟補底機會，更有機會加重樓市「笨豬跳」的風險，為香港經濟當前潛藏的重大危機。若然香港樓市真的「硬着陸」，恒指可能連20,000點都難保。

講到咁，真係好悲觀！但其實平心而論，去年6月社會動盪以前，港股都係企喺26,000至27,000點水平，可之後香港經濟已確認陷入技術性衰退，今年首季料正式步入「真衰退」，再加上新冠肺炎疫情全球肆虐，港股再進一步加大估值調整壓力。可港股呢大半年就係一直由內地資金托住，近周這三千點跌幅之快，足反映托市這違反市場定律的做法，始終要作修正，且過程必然更快更痛苦。

如今港股表現既然已歸隊全球股市，相信調整會持續，每次反彈都係逃生而非吸納機會。記得大跌市過後，必然要有一段「L」型的底部整固期，即使想長線分注部署，可以耐心等跌定先至慢慢入場揀蜶，現階段只有盡量抽離，保本至上！

東網財經專欄作者 帥哥

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