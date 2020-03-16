新西蘭央行減息至0.25厘 有需要會推QE

美國聯儲局突然減息1厘，新西蘭央行周一(16日)亦宣布減息0.75厘，將指標利率由1厘減至0.25厘，將維持有關水平最少12個月；並同意若需要進一步刺激措施，會傾向針對該國國債進行大規模資產購買計劃，多於進一步減息，暗示不會將息口降至「零」。

新西蘭央行表示，自從疫情爆發，全球貿易，旅遊、商業及消費開支顯著受影響，全球各地採取限制人流措施，金融市場亦受壓。疫情對該國經濟影響將持續顯著，貨品及服務需求將會受限，投資及開支將在疫情下受阻延。

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