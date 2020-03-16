【餐飲寒冬】餐廳年內關閉停業 叙福樓預警盈轉虧
2020年03月16日 08:02
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叙福樓集團(01978)發盈利警告，預期於截至2019年12月31日止年度錄得公司股東應佔虧損，而2018年同期錄得公司股東應佔溢利約3,520萬港元。預期虧損狀況主要由於年內營商環境持續困難，從而對我們整體的業務營運造成重大不利影響，亦導致集團若干餐廳於年內關閉及暫停營業。
此外，集團亦於年內就該等餐廳及若干表現不佳餐廳的固定資產、金融資產及使用權資
產作出相關的計提減值撥備。
叙福樓集團旗下自家或特許餐飲品牌包括「牛角」、「溫野菜」、「牛涮鍋」、「柳氏家」、「御苑皇宴」等。
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