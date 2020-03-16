【餐飲寒冬】餐廳年內關閉停業　叙福樓預警盈轉虧

此外，集團亦於年內就該等餐廳及若干表現不佳餐廳的固定資產、金融資產及使用權資

產作出相關的計提減值撥備。

叙福樓集團旗下自家或特許餐飲品牌包括「牛角」、「溫野菜」、「牛涮鍋」、「柳氏家」、「御苑皇宴」等。

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