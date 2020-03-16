【市前重點睇】聯儲局減至「零息」　紐油跌穿30美元

●新西蘭央行周一緊急決定，將基準利率由1厘下調至0.25厘。

●金管局將貼現窗利率下跌至0.86厘。

●去年社會出現亂局，訪港旅客數字大幅滑落，導致零售市場受到重挫，舖位租金出現暴跌慘況。據差餉物業估價署最新公布資料，港島核心購物區銅鑼灣，以至新界上水及元朗的主要街道舖位，其租值都同樣顯著下跌，跌幅高達15%，當中銅鑼灣個別舖位下挫更高近25%。

●美股大幅反彈，刺激港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,111點，升78點。

●上周五即月恒生指數夜期收報23,742點，跌133點，低水291點，成交61,393張。

●美國10年期國債孳息率升15.61點子，報0.9603厘。

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