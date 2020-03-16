【市前重點睇】聯儲局減至「零息」 紐油跌穿30美元
2020年03月16日 08:07
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●新冠肺炎：美國聯儲局減息1厘，推7,000億美元量化寬鬆計劃。https://bit.ly/2IUD1mJ
-道指期貨跌停，紐油跌穿30美元，金價及日圓急升；港股外圍曾挫逾800點。https://bit.ly/3d1kYJs
●新西蘭央行周一緊急決定，將基準利率由1厘下調至0.25厘。
●金管局將貼現窗利率下跌至0.86厘。
●人行今日(16日)定向降準，放水5,500億元人民幣。https://bit.ly/3cZW0dG
●加拿大緊急上周減息0.5厘，警告低油價恐重挫經濟。https://bit.ly/3aVAYLc
●去年社會出現亂局，訪港旅客數字大幅滑落，導致零售市場受到重挫，舖位租金出現暴跌慘況。據差餉物業估價署最新公布資料，港島核心購物區銅鑼灣，以至新界上水及元朗的主要街道舖位，其租值都同樣顯著下跌，跌幅高達15%，當中銅鑼灣個別舖位下挫更高近25%。
●美股大幅反彈，刺激港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,111點，升78點。
●上周五即月恒生指數夜期收報23,742點，跌133點，低水291點，成交61,393張。
●紐約期油上周五收報每桶31.73美元，升23美仙或0.7%，全星期計累跌23%，創自2008年12月以來最大單周跌幅。https://bit.ly/3aSs1Cu
●國際金價連跌4日，紐約期金收報每安士1,516.7美元，跌73.6美元或4.6%。全星期計，紐約期金累跌約9.3%，創自2011年9月以來最大單周跌幅。https://bit.ly/33iZ8gn
●美國10年期國債孳息率升15.61點子，報0.9603厘。
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