【另類指標】沈振盈：恒指本周或上試26000

新冠肺炎於環球擴散，導致美股大幅回落，亦引致全球股市出現股災式下跌。美股大跌浪除了是受肺炎疫情影響，另一個當然是早前不合理地過度上升。

然而，道指現時已經跌至「10年大牛市」的上升軌底部，理論上已屆技術性的反彈位，而港股亦已經下跌至2017年牛三升浪的中期起步點，美股及港股短期內作出反彈的機會頗大。故此，上周五港股出現單日轉向之勢，亦不是意外的事情。

若從玄學角度分析，本周的日子以火、土及金為主，對股市較有利。配合技術走勢，特別是上周五的單日轉向，估計本周將可以作出強力反彈。至於反彈的幅度，暫時先看26,000點的下跌裂口。至於後市，將會是反覆向上的格局，大市已可逐步回穩，反覆上升。

本周每日的股巿走勢預測：周一(戊午日)為天干屬土地支屬火，火生土之局，走勢向好。周二(己未日)為天干地支皆屬土，全土之局，略作整固。周三(庚申日)為天干地支皆屬金，全金之局，大幅回升。周四(辛酉日)為天干地支皆屬金，全金之局，持續向上。周五(壬戌日)為天干屬水地支屬土，土尅水之局，走勢反覆。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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