向世界錢進：「墨」默耕耘　助圓大屋夢

提起墨西哥，港人聯想到的可能是足球、仙人掌、捲餅、又或電影《玩轉極樂園》。至於聯想到移民，應該萬中無一。不過，遠赴墨西哥工作或創業，「零成本」移民當地闖天下，也可開展人生的新一頁。其中，每月以一萬港元租住2,000方呎大屋，可能是不少人的夢想，墨西哥正是實現這夢想的國度！

西哥位處美洲，北部與美國接壤，首都和最大城市是墨西哥城，並以西班牙語為官方語言。由香港飛往墨西哥，計及轉機要飛18小時至超過24小時，故不是港人熱門旅遊地方。

移民顧問公司EU Emigration創辦人兼行政總裁Charles P表示，港人一般聽到移民墨西哥會印象不好，覺得「淒涼」，但當地是低消費、低移民門檻以開展新生活的地方。

在香港租樓兼生活，每月用萬餘元很大機會仍「掹掹緊」，但以同一金額在墨西哥足以過中產的生活。同為美國執業律師的他不時會到墨西哥工作，指出每月約一萬港元已可以在墨西哥城租住有靚風景的2,000方呎大屋。如果生活想更加寫意，請當地人幫手執屋打掃，月薪約600美元（約4,680港元）；請私人司機每日幫手駕車，月薪約700美元（約5,460港元）。原來只要放眼世界，選擇可以很多！

移民條件方面，他指墨西哥是全球少數對移民申請不設資產和投資要求的國家，取得墨西哥公民身份後，可免簽全球超過150個國家。以下是其中兩種可申請移民墨西哥的方法。

一是在當地找到工作，而該工作是「專業且關鍵性職位，是當地人無法勝任之職務」。然後可向墨西哥政府提交居留申請。居留五年後可申請永久居留，同時入籍。

另一個方法是自僱形式移民，投資合理金額開設公司，並聘用當地人工作（但沒有規定聘用人數，只要符合生意的規模即可），並提交商業計劃書，就可以向政府申請永久居留，居留五年後可入籍。

不過入籍需通過西班牙語考試，難度約為小五、小六程度，若考不到仍可繼續居留，只是未能入籍。另申請人的配偶和21歲以下子女都可跟隨移民。稅項方面，他指墨西哥個人所得稅為漸進稅率，最高35%，僱主會預扣並代繳。公司稅率則為30%。商品和服務亦會徵收16%增值稅。

●雜貨店主：創業門檻較低

華人陳先生早前成功入籍墨西哥，他在當地開小店出售中國雜貨，現時已僱用八名員工。他在中國購買一些雜貨例如USB線、文具、廉價飾物等，再在墨西哥出售。以USB線為例，買入價連稅項大概二點五元人民幣，到墨西哥後以約四美元價錢出售。

他稱：「我來了墨西哥差不多八年，最初過來是想開展出入口生意，因為這裏的門檻較低。之後，慢慢習慣並喜歡這裏的生活。墨西哥有特別的節慶，人們非常熱情，食物的種類豐富。而且在墨西哥，只要用香港十分之一不到的價錢，就可以獲得非常舒適的居住環境。此外，僱用家庭助理也非常容易。」

他續指，在首都墨西哥城的華人愈來愈多，許多市場都有中文的指示牌，讓你輕易購物。海鮮市場內應有盡有，新鮮的魚蝦蟹讓你胃口大開！不過，如果香港人想搬來這裏居住，還是有地方要注意：「港人移民墨西哥最大的困難是語言，需要學習西班牙語。不過，只要你肯去融入當地文化，接受新的事物，語言沒有難度！」

他分享，在墨西哥，如果在高級餐廳用餐，每人大概花四十到五十美元，但是如果在一般的餐廳，大概十美元就可以吃到超飽，如果是平民餐廳，吃地道的食物，一餐只需花費兩美元。

至於很多人可能擔心墨西哥的治安和人身安全問題，他認為一般而言，只要有自我保護意識，不去危險地區，治安不俗。

他認為當地的教育水平一般，除非就讀學費比較昂貴的國際學校。例如一般私立學校的學費大概是每月二百美元，以當地教育費用來說是相當昂貴。醫療費用則相對廉宜，且服務質量相當不錯。

工資方面，華人一般都是自己開設公司，進行貿易或者餐飲，最近開始多了一些華人開設工廠，例如台灣商人發展大型地下水管製造。

至於當地人，在大城市如墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷，有着和世界其他大城市一樣的各種專業工作，但是有許多當地人的教育非常有限，所以他們大多從事旅遊業和服務業。

他指，一個會計師的工資大概每月二千至二千五百美元，一個餐飲從業員就只有八百到一千美元，當然，如果在熱門的旅遊地點，貼士收入也是非常可觀的。

●90後港人經營海參批發 飲食業吃香

90後港人Jeffrey在17歲時輟學並遠赴墨國創業，26歲已年賺過百萬港元。當年他出走，因有感低學歷在香港發展空間不大，而父親早年已移居南美洲做服裝貿易生意，於是到當地幫父親打理生意。

其後，他發現墨西哥近年大力推動工業，有發展空間，就在當地經營海參批發生意。他認為，墨西哥適合學歷不高、資金不多，但又希望創業的人，飲食和技術行業尤其吃香。惟他續指，當地治安欠佳，槍械合法化，基本上每個家庭也會有一支槍傍身以作自衞。另外，墨西哥貧富懸殊嚴重，若不是做生意，很難發達。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626