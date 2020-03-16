【零息時代】日股先升後跌　澳股挫近半成

美國聯儲局再度突發減息，是次減幅多達1厘，至「零」息水平，並重啟量化寬鬆，但此舉反引發市場恐慌，亞洲三大主要股市早段普遍偏軟。

日本日經225指數先升後回，開市曾升155點或0.89%，見17,586點，其後倒跌154點或0.89%，至17,276點；日本東證指數跌10點或0.85%，報1,251點。

日本央行在網站聲明中稱，將在中午召開緊急政策會議，討論「貨幣控制問題」。日本財務省官員亦指，美國降低利率確實會影響外匯，必須關注未來外匯市場走向。

南韓首爾綜合指數開市上升33點或1.92%，報1,805點，其後升幅收窄，暫微升0.05%，報1,772點。澳洲悉尼普通股指數早段一度跌401點或7.17%，低見5,189點，現仍跌266點或4.76%，報5,324點；澳洲標準普爾/ASX200指數亦跌267點或4.8%，報5,272點。

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