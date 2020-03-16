【即市分析】心動公司要睇實呢個位...
2020年03月16日 09:00
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東網財經專欄作者錢修：開發電子遊戲及經營遊戲平台的心動公司(02400)，股價由上月高位30.3元，調整至本月初低位24元附近，期內跌幅約2成，惟近日走勢轉強，仲有冇力再上？
該股上周五逆市大升逾7%收報29.35元，貼近上月高位，惟成交未算太大，現時MACD現牛叉，後市關鍵在於能否配合成交突破前高，屆時再小注追貨都未遲，暫時宜先觀望。
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